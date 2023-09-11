«تاريخ ليبيا الحديث عبر أربعة قرون 1551- 1970 قراءة جديدة»

صدر حديثًا عن دار نشر مكتبة التاريخ كتاب جديد للدكتور أحمد عبدالدايم محمد حسين، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الإفريقية- جامعة القاهرة.

اعتمد الكتاب بشكل رئيسى على الأرشيف الليبى والعثمانى والمصرى فى جوانب منه، وعلى أرشيف الخارجية البريطانية ومجلس الوزراء البريطانى والأرشيف الأمريكى والإيطالى فى الجوانب الأخرى، فضلاً عن كتابات الرحالة والمستكشفين والقناصل الأوروبيين، وعلى التقارير والمذكرات والأوراق الخاصة، وعلى العديد من الكتب العربية والأجنبية والدوريات العربية والمعربة والأجنبية، وغيرها.

والكتاب مقسم إلى ثمانية فصول موزعة على 300 صفحة، حيث جاء الفصل الأول وعنوانه «تاريخ طرابلس الغرب فى العصر العثمانى 1551-1911».. أما الفصل الثانى فجاء عنوانه « نفوذ الجاليات الأجنبية على التجارة الداخلية والمتوسطية فى طرابلس الغرب فى القرن 19» ليناقش محورين رئيسيين: أولهما، حجم الجاليات الأجنبية فى طرابلس الغرب ووسائل سيطرتها التجارية. ثانيها، تحكم الجاليات الأوربية فى تجارة برنو والسودان الأوسط.

ثم الفصل الثالث وعنوانه « الاحتلال الإيطالى لليبيا وتوسعاته فى ليبيا 1911-1943».. وفيما يتعلق بالفصل الرابع «أوضاع ليبيا خلال فترة الحرب العالمية الأولى وحتى وصول الفاشيست للسلطة فى ايطاليا»، فقد تناول ثلاثة محاور رئيسية أولها، موقف الليبيين من الدولة العثمانية خلال فترة الحرب العالمية الأولى 1914-1919.ثانيها، الجمهورية الطرابلسية فى الفترة من 1918-1922. ثالثها، تكوين إمارة برقة ومحاولات الوحدة بين برقة وطرابلس 1917-1922.

ويأتى الفصل الخامس وعنوانه «المواجهة الايطالية وعساكرها الاريتريون لمقاومة عمر المختار فى ليبيا 1923-1931»، ليركز على خمسة محاور رئيسية : أولها، العساكر الإريتريون فى ليبيا قبل قيام حركة المقاومة بقيادة عمر المختار. ثانيها، العساكر الإريتريون فى مواجهة مقاومة عمر المختار(1923- 1927). العساكر الإريتريون والمرحلة النهائية فى مواجهة مقاومة عمر المختار. خامسها، مدى وعى المقاومة بهوية العساكر الإريتريين.

أما الفصل السابع «الموقف البريطانى من تنامى العلاقات المصرية الليبية خلال الفترة من 1952-1956» فقد ناقش ثلاثة محاور رئيسية: أولًها-المتابعة البريطانية للبداية الحسنة للعلاقات المصرية الليبية خلال الفترة من1952-1954.ثانيًها-الموقف البريطانى من تصاعد النفوذ المصرى داخل ليبيا سنة 1954. ثالثها- تزايد التأثير المصرى فى ليبيا والحصار البريطانى له فى الفترة من 1955-1956.

وفيما يتعلق بالفصل الثامن « موقف الليبيين من القواعد العسكرية الأمريكية فى ليبيا 1950-1970»، فقد تناول خمسة محاور رئيسية اولها، الوجود العسكرى فى منطقة الملاحة فى ليبيا. ثانيها، إنشاء قاعدة ويلوس الأمريكية فى طرابلس. ثالثها، قاعدة ويلوس والمساعدات الأمريكية لليبيا. رابعها، بنية قاعدة ويلوس وتطوراتها. خامسها، تطور الرفض الليبى للقاعدة حتى إخلائها سنة 1970.