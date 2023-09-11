إعادة هيكلة 3 دور للضيافة مملوكة لجامعة جنوب الوادي

وجه الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، بالبدء بإعداد النشرات التسويقية لدور ضيافة الجامعة وإعلانها للعملاء، وإجراء تقييم للوضع الداخلي لدور الضيافة مالياً وإدارياً قبل وبعد التطوير للوقوف على مقدار التطوير الحقيقي الذي تم بدور الضيافة.

إضافة لتطوير الموقع الإليكتروني لدور الضيافة وتطبيق الحجز الخاص بها، وإلى انهاء كافة الاستعداد لاستقبال النزلاء للعام الجامعي 2023/ 2024م.

وترأس رئيس جامعة جنوب الوادي، جلسة خاصة لمجلس إدارة مركز دور ضيافة الجامعة (دار الضيافة "فندق الجامعة سابقاً"- الاسكان الفندقي المتميز للطالبات بالكنوز- الاسكان الفندقي المتميز بالمعبر)، وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة المركز والسادة مديري دور ضيافة الجامعة

وقد تناولت الجلسة استعراض نتائج دراسة إعادة هيكلة وتطوير دور الضيافة التي أعدها مركز ضمان الجودة بالجامعة بفريق مشكل بتكليف من رئيس الجامعة برئاسة الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة وعضوية ا أعضاء فريق العمل بمركز ضمان الجودة بالجامعة.

تفاصيل دراسة إعادة الهيكلة

و تناولت الدراسة إعادة الهيكل التنظيمي لدور ضيافة الجامعة حسب الوظائف وحسب الكيانات الإدارية، إعداد بيان حصر مباني وإمكانيات دور الضيافة بالجامعة، إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي لمركز الخدمة العامة لدار الضيافة بالجامعة (Job Description)، خطة تصور تطوير الموقع الإليكتروني للفندق، خطة الأنشطة العاجلة لتطوير العمل بدور الضيافة بالجامعة، و إعداد دليل العمليات والاجراءات الرئيسة لدور ضيافة الجامعة Process and Procedures Manual. - إعداد نماذج واجراءات دور الضيافة بالجامعة.

عرض الدكتور طارق الكاشف رئيس الفريق، بعرض الدراسة وكافة مخرجاتها وهو ما أثنى عليه رئيس الجامعة وأعضاء المجلس وقد وجهوا الشكر لمركز ضمان الجودة بالجامعة وفريق العمل على حجم الجهد المبذول في الدراسة.