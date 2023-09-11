طايرة سوهاج تهزم المنوفية وتصعد لدور الثمانية بأسبوع شباب الجامعات المصريه بحلوان

صعد فريق جامعة سوهاج لكرة الطايرة طالبات لدور الثمانية بعد فوزهم صباح اليوم على جامعة المنوفية، وذلك بعد تعادل الفريقان في عدد الأشواط حيث تم لعب شوط فاصل كان من نصيب جامعة سوهاج ٢٥ - ٩ وذلك ضمن منافسات المجموعه الاولي في فاعليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٤٠٠٠ طالبا وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية. تحت شعار "الجمهورية الجديدة… حلم وطن"، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

ويتكون فريق جامعة سوهاج لكرة الطائرة طالبات من ٩ طالبات ويقوم بتدريبه الدكتور محمود علي عثمان ،تحت اشراف نشأت عباس مدير ادارة النشاط الرياضي بالجامعة.