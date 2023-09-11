وزير العمل يلتقي قيادات معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة لبحث تنمية مهارات الشباب

عقد وزير العمل حسن شحاتة، اجتماع مع وفد من قيادات معهد السالزيان "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، بحضور المدير بيدرو جارسيا بيريز، وتوماس جون ليو وكيل المعهد، ويوسف فايز وأمل جرجس من الشئون القانونية، ومينا نصر المترجم.

واستجاب وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، لدعوة مدير عام المعهد بيدرو جارسيا بيريز، والوفد المرافق له، لزيارة فرع المعهد بالقاهرة، الأسبوع القادم، وذلك للإطلاع على نشاط "المعهد" ودوره في تخريج دفعات من الشباب المصري بشهادات دولية وتأهليه لسوق العمل الداخلي والخارجي.

ووجه شحاتة، فريق العمل المُتخصص من "الوزارة" بالتواصل مع قيادات المعهد لصياغة شراكة وتعاون مُكثف خلال الفترة المُقبلة.

وقال وزير العمل، إن الشراكة المُرتقبة مع المعهد بفرعية بالقاهرة والإسكندرية، لا يُمكن حصرها في مجرد بروتوكول بل ستمتد إلى شراكة وتعاون كامل في ملف التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير دورات تدريبية "كورسات" داخل ورش المعهد، وكذلك الاستعانة بخبراء ومدربي "المعهد" لتدريب مُتدربين في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، ومنحهم شهادات دولية، بل وقيام "الوزارة" بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من "المعهد" أو من "مراكز تدريب الوزارة".

وأوضح شحاتة، سعي "الوزارة" إلى تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة، من خلال التعاون القائم مع المعهد للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني ودعمها بالخبرات التعليمية، والتدريبية للحصول على أعلى مستوى من التدريب الفني والحرفي.

وزير العمل يلتقي قيادات معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة

التعاون المصري الإيطالي في مجال التدريب الفني

ويذكر، أن التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التدريب الفني والصناعي، بدأ ببروتوكول تنفيذى تطبيقا لإتفاق التعاون الثقافي بين الحُكومتين فى 8 يناير 1959 وكذلك للبروتوكول المُوقع بين الدولتين في 28 مارس 1970، حيث تأسس معهد " السالزيان دون بوسكو" بالقاهرة 1926، ليقوم بدوره في التدريب والتعليم،على مهن يحتاجها سوق العمل ومنها: الكهرباء، حيث يختبر ويعالج صيانات الخطوط واللوحات الكهربائية والمعدات الألية الخاصة بالتحكم، والقدرة على تنفيذ واصلاح الشبكات الكهربائية والآليات ذات النوع الرقمي PLC.

ويتدرب الشاب على مبادى التشغيل واستخدمات الماكينات الكهربائية، وكيفية تركيب وحدات الطاقة الشمسية، وفي مجال ميكانيكا الخراطة، للتدريب على تصميم القطع الميكانيكية باستخدام التحكم الرقمى CNC، والعمل على ماكينات مبرمجة وغير مبرمجة، وصيانة وتركيب اجهزة التشغيل، والتعرف على العناصر العامة للإلكترونيات والحاسب الألى لاستخدامها في التحكم الألى، والقدرة على قراءة التصميمات الفنية، وأيضا ميكانيكا السيارات، ليكون قادراً على فك وتركيب الأجزاء الميكانيكية للسيارة، والقيام بعمل عَمره للمحرك، واستخدام جهاز كشف الأعطال، ومعالجة اعطال السيارة، وإتقان الرسم الفني.

وفي مجال ميكانيكا الخراطة واللحام أيضاً، إجادة جميع أنواع اللحام "أكسجين وكهرباء ولحام أنابيب بترول، ولحام ثانى أكسيد الكربون وارجون، وتجهيز وتركيب معدات اللحام، وإتقان الرسم الفنى، و تصنيع أثاثات معدنية"، وتركيب وصيانة وإصلاح آلات التبريد ومكيفات الهواء، وعلى مشروعات الطاقة الشمسية.