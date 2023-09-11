مرصد الأزهر يؤكد أهمية تعزيز التنسيق الأمني والتعاون بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن صحيفة "ثيوتا أكتواليداد" الإسبانية نقلت تصريحات المدعي العام لمكافحة المخدرات في إقليم الأندلس، آنا بيلاجوميث، حول إقامة اتصالات تنسيقية بين الهيئات القضائية في إسبانيا والمغرب من أجل مكافحة الإرهاب وتفكيك الشبكات الدولية لتجارة المخدرات وتهريبها من إفريقيا إلى السواحل الأندلسية باستخدام الطائرات دون طيار.

وأضاف المرصد، أن "بيلاجوميث" أشارت إلى أن التطور التكنولوجي الحديث يشكل تحديًا جديدًا يتطلب تعاونًا مستمرًا بين البلدين لتأمين الحدود ومكافحة التهديدات الأمنية، والجريمة المنظمة.

أهمية تعزيز التنسيق الأمني

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

جاءت تصريحات المدعي العام الإسباني بعد ورود تقارير عن استخدام طائرات دون طيار ذات قدرة عالية في تهريب المخدرات من مدينة سبتة إلى المغرب والعكس، وأن التشديد الأمني في منطقة مضيق جبل طارق دفع المجرمين لتغيير مساراتهم واستخدام مناطق أخرى لتهريب المخدرات إلى السواحل الإسبانية.

وتعقيبًا على هذه الأنباء، يؤكد مرصد الأزهر على أهمية تعزيز التنسيق الأمني والتعاون بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط في مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية عبر الوسائل التقنية الحديثة، ومن بين هذه الوسائل: الاستخبارات الاصطناعية وتحليل البيانات ورصد ومراقبة الشبكات الاجتماعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بُعد التي تستخدم تقنيات مثل الصور الفضائية والاستشعار عن بُعد لرصد أنشطة الهجرة غير الشرعية وتحديد المناطق المشبوهة وتحركات المهربين، وكذلك نظم التحليل الجنائي الرقمي وتقنيات المراقبة والتتبع والتعاون وتبادل المعلومات بين دول حوض البحر المتوسط.