روبياليس يتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، تقدم لويس روبياليس من استقالته كرئيس للاتحاد المحلي للعبة، بعد الجدل الذي أثير أخيرًا بشأن تقبيله لجيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات.





وأكّد رئيس الاتحاد في رسالته إنه أبلغ بيدرو روشا خونكو الرئيس الموقت للاتحاد الإسباني بأنه قدّم استقالته واعتذر أيضًا عن منصبه كنائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، وشدد على أنه لا يستطع القيام بعمله في كل هذه الظروف المحيطة.

نصائح عائلية ..

وواصل في حديثه عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل : عائلتي وأصدقائي يقولون لي، دايمًا يتوجب عليك التركيز على كرامتك والاستمرار في حياتك. إذا لم تقم بذلك، فإنك ستؤذي الأشخاص الذين يحبونك والرياضة التي تحبها



يأتي ذلك على خلفية القبلة المثيرة التي منحها روبياليس إلى لاعبة خط الوسط بالفريق القومي عند مراسم تسليم المنتخب الإسباني كأس العالم للسيدات التي أقيمت أخيرًا في أستراليا ونيوزيلندا، عقب الفوز بهدف من دون رد على إنجلترا في المباراة النهائية للمونديال الشهر الماضي.

وأثارت اللاعبة الجدل بعد أن تسببت في إحراج رئيس الاتحاد بتأكيدها على أن القبلة لم تكن بالتراضي بينهما.