القبض على مُتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة بالقاهرة لإستيلائه على مبالغ مالية من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من(4مواطنين - مقيمين بمحافظة القاهرة)بتضررهم من (مالك شركة إستيراد وتصدير بمحافظة القاهرة) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الفاكهة والمحاصيل الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم .. مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ

(2,431,000 مليون جنيـه مصرى - 10آلاف دولار أمريكى) من المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها .. كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

بالفحص تبين أن المتهم محبوس حالياً على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده فى (15) قضية " شيك" بإجمالى أحكام بلغت (35) سنة حبس.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.