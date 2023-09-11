فاين تحقق لقب جينيس لأعلى معدل إنتاج خلال 24 ساعة

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات المتخصصة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن تسجيل رقم قياسي جديد في جينيس للأرقام القياسية لأعلى معدل إنتاج مناديل ورقية خلال 24 ساعة.

وقد تم تحقيق هذا الرقم القياسي من خلال مصنع النخيل للصناعات الورقية في أبوظبي حيث تم تصنيع 2,623,738 متر من أفضل أنواع المناديل الورقية خلال يوم واحد فقط، حيث أنتجت الآلة 13.2 جرام لكل متر مربع بمعدل 2,222 متراً في الدقيقة، لتسجل رقماً غير مسبوق في القطاع.

وحضر محكّم رسمي معتمد من جينيس للأرقام القياسية إلى مصنع النخيل التابع لمجموعة فاين الصحية القابضة في أبو ظبي للتحقق من الإنجاز المميز، الذي يعكس التزام المجموعة بتخطي حدود الابتكار والارتقاء بمستوى التميز في الإنتاج. وأجرى المسؤولون عمليات تحقق ومعاينة دقيقة وممنهجة للمعدات الأساسية ومعايير سير العملية الإنتاجية.

وقال جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة: "فخور بالإنجاز الاستثنائي الذي حققه فريقنا، لا سيما مع المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع المناديل الورقية بوجود شركات عالمية كبيرة تتمتع بإرث عريق وتجارب واسعة تعود إلى عقود. نحن نمثل الجيل الثاني الذي يكمل مسيرة العمل لمجموعة عائلية فلسطينية أردنية، تعتبر نموذجاً صناعياً وتجارياً ناجحاً بامتياز مع حضور مستدام، وانتشار واسع. لطالما كنا على ثقة تامة بقدرتنا على منافسة الشركات العالمية في هذا القطاع، وهو ما يؤكده الرقم القياسي الجديد الذي حققناه."

قال سمير مسعود، مدير إدارة سلسلة التوريد والتزويد لدى مجموعة فاين الصحية القابضة في الإمارات: "أخذنا على عاتقنا رحلةً جديدة تنسجم مع رؤيتنا وتستند إلى التزامنا بتلبية الطلب المتنامي على الورق الخام "الجامبو". وبدأت هذه الجهود في تموز العام الماضي مع زيادة السرعة الأولية للإنتاج من 2,000 متر في الدقيقة إلى 2,100 بحلول شهر آب 2022، بالاستفادة من الخبرات الواسعة التي يمتلكها فريقنا في هذا المجال. ونجح الفريق بحلول آذار 2023 في الوصول إلى سرعة إنتاج 2,222 متر في الدقيقة خلال 24 ساعة فقط، وقمنا عندها بدعوة فريق جينيس للأرقام القياسية للتحقق من هذا الإنجاز وتوثيقه".

ومساعيها الحثيثة للحد من تأثيرها على البيئة.

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مجموعة فاين الصحية القابضة تحقق لقب جينيس للأرقام القياسية لأعلى معدل إنتاج مناديل ورقية خلال 24 ساعة

(القاهرة في -11 سبتمبر 2023) - أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن تسجيل رقم قياسي جديد في جينيس للأرقام القياسية لأعلى معدل إنتاج مناديل ورقية خلال 24 ساعة. وقد تم تحقيق هذا الرقم القياسي من خلال مصنع النخيل للصناعات الورقية في أبوظبي حيث تم تصنيع 2,623,738 متر من أفضل أنواع المناديل الورقية خلال يوم واحد فقط، حيث أنتجت الآلة 13.2 جرام لكل متر مربع بمعدل 2,222 متراً في الدقيقة، لتسجل رقماً غير مسبوق في القطاع.

وحضر محكّم رسمي معتمد من جينيس للأرقام القياسية إلى مصنع النخيل التابع لمجموعة فاين الصحية القابضة في أبو ظبي للتحقق من الإنجاز المميز، الذي يعكس التزام المجموعة بتخطي حدود الابتكار والارتقاء بمستوى التميز في الإنتاج. وأجرى المسؤولون عمليات تحقق ومعاينة دقيقة وممنهجة للمعدات الأساسية ومعايير سير العملية الإنتاجية.

قال جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة: "فخور بالإنجاز الاستثنائي الذي حققه فريقنا، لا سيما مع المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع المناديل الورقية بوجود شركات عالمية كبيرة تتمتع بإرث عريق وتجارب واسعة تعود إلى عقود. نحن نمثل الجيل الثاني الذي يكمل مسيرة العمل لمجموعة عائلية فلسطينية أردنية، تعتبر نموذجاً صناعياً وتجارياً ناجحاً بامتياز مع حضور مستدام، وانتشار واسع. لطالما كنا على ثقة تامة بقدرتنا على منافسة الشركات العالمية في هذا القطاع، وهو ما يؤكده الرقم القياسي الجديد الذي حققناه.

قال سمير مسعود، مدير إدارة سلسلة التوريد والتزويد لدى مجموعة فاين الصحية القابضة في الإمارات: "أخذنا على عاتقنا رحلةً جديدة تنسجم مع رؤيتنا وتستند إلى التزامنا بتلبية الطلب المتنامي على الورق الخام "الجامبو". وبدأت هذه الجهود في تموز العام الماضي مع زيادة السرعة الأولية عندها بدعوة فريق جينيس للأرقام القياسية للتحقق من هذا الإنجاز وتوثيقه".