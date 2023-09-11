تشافي مستمر مع برشلونة حتى 2025

استقر نادي برشلونة الإسباني على بقاء تشافي هيرنانديز في مهامه الفنية مع ناديه حتى يونيو من العام 2025 ، على أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة الإعلان الرسمي.





وأشارت تقارير إسبانية اليوم الإثنين إلى أن تشافي عقد جلسة مع المدير الرياضي للنادي الكتالوني وأسفرت عن موافقة الطرفين على كافة الشروط ، على أن يتم منح تشافي امتيازات مكالية في تعاقده الجديد مع برشلونة حتى الموسم بعد المقبل.

وأضافت ، إدارة برشلونة كانت تنوي بقاء تشافي حتى 2026 ، قبل أن يتم الاتفاق على الفترة الجديدة في التعاقد.



على صعيد آخر ، تلقى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عرضًا من أحد الأندية السعودي للانتقال له خلال الفترة المقبلة في يناير 2024، في استمرار سلسلة الدعم بلاعبين من قارة أوروبا، وذلك بالرغم من غلق الميركاتو الصيفي 2023.

وتشهد الفترة المقبلة عرض من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع ليفاندوفسكي، والحصول على توقيعه في الميركاتو الشتوي المقبل خلال يناير، بعدما رفض اللاعب العرض المقدم له من قبل.

عرض ليفاندوفسكي ..

في حين أبدى ليفاندوفسكي تمسكه بالبقاء رفقة صفوف برشلونة في الموسم الحالي بعدما أصبح عنصر مهم لا غنى عنه في تشكيل تشافي هيرنانديز، لكن النادي السعودي لم يستسلم بشأن الصفقة في انتظار تقديم عرض جديد في يناير المقبل

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تكشف التقارير الإسبانية عن اسم الفريق الذي يفاوض ليفاندوفسكي، وأنه لا يرفض اللاعب فكرة اللعب في الدوري السعودي لكنه يرى أنه يحتاج للبقاء في الدوري الإسباني مع برشلونة.