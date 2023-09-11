صحة الشرقية تناقش خطة تطوير المستشفيات لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك صباح اليوم الإثنين، بمكتب وكيل الوزارة، بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "المستشفيات، والجودة، والرعاية الحرجة والعاجلة، والدرن، والسلامة المهنية، والتمريض، ومركز المعلومات".

وخلال الاجتماع، تم عرض خطة تطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وتعزيز جودة الخدمات الطبية بها لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم مناقشة مؤشرات أداء عمل مستشفيات الصحة بالمحافظة، وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع الخطط اللازمة لتحسين الأداء.

كما ناقش وكيل الوزارة الخطة الاستراتيجية لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتعزيز جودة الخدمات بالمستشفيات، للانضمام خلال المرحلة المقبلة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد تسجيل هذه المستشفيات واعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.

وجه الدكتور هشام مسعود، مدير إدارة الجودة ومديري الإدارات الفنية، بأهمية الإعداد الجيد للمستشفيات للتسجيل والاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والعمل المتواصل على هذا الملف لاستيفاء كافة اشتراطات الجودة والاشتراطات الصحية التي تؤهلها للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.

ولفت مسعود إلى أهمية تقسيم تطوير مستشفيات المحافظة إلى مراحل، مع تحديد أولويات كل مرحلة، ودراسة احتياجات كل مستشفى على حدى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأقسام الطبية المختلفة بها، مع التأكيد أيضاً على التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الفرق الطبية، والذي يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.