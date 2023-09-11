الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المفوض السامي لحقوق الإنسان يعرب عن صدمته إزاء تصاعد العنف بالأرضي المحتلة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

 

أعرب فولكر تورك المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة عن صدمته العميقة ازاء تصاعد العنف فى الأرض الفلسطينية المحتلة وقال إنه لا يزال يقتل ويصاب المزيد من الفلسطينيين والإسرائيليين بما فى ذلك الأطفال بجروح خطيرة.

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وأضاف تورك فى كلمة له اليوم الاثنين أمام افتتاح أعمال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف - أن استخدام الغارات الجوية في الضفة الغربية المحتلة أمر مثير للقلق بشكل خاص كما أن الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين أصبحت أكثر شيوعا وفي بعض الحالات حدثت بموافقة واضحة من القوات الإسرائيلية .

 

المفوض السامى لفت إلى أن المستوطنات غير القانونية تتوسع بشكل كبير كما أن تطبيق الحكومة الإسرائيلية المزعوم للسيادة على الضفة الغربية المحتلة ونقل صلاحيات إدارية واسعة من السلطات العسكرية الى المسؤولين المدنيين الاسرائيليين يتعارضان مع القانون الانسانى الدولي. 

تورك أعرب عن القلق ازاء استمرار القيود المفروضة على الحيز المدنى من قبل السلطات الفلسطينية وسلطات الأمر الواقع في اسرائيل وغزة بما فى ذلك من خلال الاعتقال التعسفى لأولئك الذين يعتقد أنهم يعبرون عن انتقاداتهم.

وقال ان سلطات الأمر الواقع فى غزة تواصل فرض عقوبة الاعدام بما في ذلك ضد الأفراد غير الأمنيين الذين أدانتهم المحاكم العسكرية .

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