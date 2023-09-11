الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 221 على التوالي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مساكن وخيام قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب في المناطق المحتلة عام 48، للمرة الـ221 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 يوليو 2010، رغم أحوال الطقس الحارة.

وقامت جرافات وآليات الاحتلال بتجريف المساكن المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة يوم 15 أغسطس الماضي، علمًا بأن أول عملية هدم استهدفت القرية كانت في تموز 2010.

وتعد هذه المرة العاشرة، التي يهدم فيها الاحتلال مساكن أهالي قرية العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة العام الماضي، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.

وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بملكية الأرض التي يعيش عليها سكان العراقيب، وتضيق عليهم من خلال ممارساتها العنصرية من بينها تجريف الأراضي والمحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي، لدفعهم إلى الهجرة عن أرضهم، علاوة على فرض غرامات باهظة على الأهالي وملاحقة سكانها واعتقالهم.