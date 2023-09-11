مياه اسيوط تعبئة و صيانة ١٦٤ طفاية حريق

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد من تعبئة وصيانة عدد (164) طفاية مسحوق كيماوي جاف مختلفة السعات لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بورشة صيانة وتعبئة أجهزة الأطفاء بمركز السلامة والصحة المهنية بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة.

أكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الورشة مدعمة بأحدث المعدات اللازمة لتعبئة وصيانة أجهزة الإطفاء بالمسحوق الكيميائي الجاف وصيانة أجهزة الإطفاء المزودة بغاز ثاني أكسيد الكربون لتأمين (غرف المحولات – غرف الموزاعات – لوحات الكهرباء )، بالاضافة إلى صيانة أجهزة الإطفاء الرغوية.

وأضح الشرقاوى أنه سبق أن تم عمل صيانة لعدد (135 ) طفاية حريق وتعبئتها بالمسحوق الكيميائى الجاف تضمنت عدد (65) طفاية حرية سعة (12) كيلو، وعدد (15) طفاية حرية سعة(9) كيلو، وعدد (45) طفاية حرية سعة(6) كيلو، وعدد (10) طفاية حرية سعة(3) كيلو، لشركة بنى سويف الشقيقة.

وهذا ويسعي مسئولى السلامة واصحة المهنية بالورشة إلى الارتقاء أكثر بكفاءتهم المهنية وتعزيز الورشه بكافة احتياجاتها مما يعود بالنفع على الجميع كأسرة واحدة والبعد عن الوقوع فى قبضة يد شركات الصيانة الخارجية.

مياه أسيوط تحقق التجربة الثانية صيانة 164 طفاية حريق وتعبئتها بالمسحوق الكيميائى لشقيقتها بتى سويف

مياه أسيوط تحقق التجربة الثانية صيانة 164 طفاية حريق وتعبئتها بالمسحوق الكيميائى لشقيقتها بتى سويف

مياه أسيوط تحقق التجربة الثانية صيانة 164 طفاية حريق وتعبئتها بالمسحوق الكيميائى لشقيقتها بتى سويف

مياه أسيوط تحقق التجربة الثانية صيانة 164 طفاية حريق وتعبئتها بالمسحوق الكيميائى لشقيقتها بتى سويف