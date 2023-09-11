ريال مدريد يحصن نفسه من إغراءات السعودية في صفقة مبابي المحتملة

تنوي إدارة نادي ريال مدريد الإسباني وضع شرطًا جزائيًا ، حال نجاحها في ضم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، أو يناير المقبل في انتقالات الشتاء.





وأشارت تقارير إسبانية اليوم الإثنين إلى أن الريال ينوي وضع مليار و 200 مليون يورو شرط جزائي في تعاقد مبابي المحتمل ، حال رغبة الأندية السعودية أو القطرية في ضم اللاعب.

وواصلت ، سيتضمن التعاقد شرط جزائي مخفض حال رغبة أي ناد أوروبي في الظفر بخدمات اللاعب.

بقاء اللاعب حتى الموسم المقبل ..

كان الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قد حسم موقفه من البقاء مع فريقه خلال الموسم المقبل وفرص انتقاله إلى ريال مدريد

وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن مبابي قرر البقاء في صفوف باريس خلال الموسم القادم، على أن ينتقل إلى مدريد بختام الموسم المقبل وبشكل مجاني، موضحة أن باريس منح اللاعب 80 ألف يورو مكافأة له على الاستمرار إلى ما بعد عام 2023 ، وحال مغادرته سيضطر إلى سداد هذا المبلغ وهو الأمر الذي سيدفعه إلى البقاء.



على صعيد متصل، قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، استعد خلال الفترة الماضية لتقديم عرضًا رسميًّا لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع مبابي قبل إغلاق باب انتقالات الصيف ، لكن الظروف المالية عاقت إتمام المفاوضات.

ووافقت إدارة باريس سان جيرمان على الاستماع لعروض الدولي الفرنسي كيليان مبابي للرحيل، بعد العلاقة التي أصبحت متوترة بين اللاعب برئيس النادي ناصر الخليفي، خلال الفترة الماضية بسبب رغبة اللاعب في الرحيل.