إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار الغردقة



انطلقت قبل قليل، في مدينة الغردقة، جلسة استماع وتشاور جماهيري، تنظمها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة البحرالأحمر للتشاور حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.

ويحضر الجلسة التشاورية التي تنعقد في مدينة الغردقة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، وممثل عن وزارة البيئة، بالإضافة أيضًا إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب بالغردقة، ووفد من الكنيسة والأزهر بالمحافظة.

وكان الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، تناقش خلال الفترة الماضية، مع شركة صينية للهندسة المعمارية والتي تعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتشييد وأعمال البنية التحتية في العالم و تمتلك مقومات متميزه في أعمال البناء والبنية التحتية للطرق والمطارات وإعداد التصميمات الهندسية وتوفير الحلول التمويلية وتحقيق ضمان الإئتمان وإعداد دراسات الجدوى للعديد من المشروعات الكبيرة في مختلف المجالات.

تم مناقشة أيضا زيادة السعة الاستيعابية لمطار الغردقة الدولي تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتنشيطًا للحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلي مصر، وتطرقت المناقشة إلى الحديث حول إنشاء مبنى ركاب جديد وتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال المطارات لتقديم أفضل الخدمات للسائحين وتحقيق الزيادة المتنامية فى حركة الركاب المتوقعة كونه من أهم المطارات السياحية المصرية.

وقال وزير الطيران، أن مشروع أعمال توسعة مطار الغردقة الدولي يعد نموذجًا تطبيقيًا لإمتداد علاقات وطيدة وفعالة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيزاً لجهود التنمية الشاملة في مصر.

وكانت الشركة المصرية للمطارات أعدت دراسة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات مطار الغردقة الدولي، حيث تم إنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا "Smart- Green Building" التي تعد سابقة من نوعها بالمطارت المصرية والأفريقية.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن المشروع يتبنى فكرة المباني الخضراء والمطارات الذكية بالبعد العلمي، حيث يجمع بين مفهومي التجرد البيئي والذكاء الاصطناعي في تشغيل المطارات، وذلك إنطلاقًا من حرص الشركة المصرية للمطارات بالمحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية.

يشار إلى أن الشركة اعتمدت في هذه الدراسة على مواردها الذاتية بالكامل من خلال الكوادر البشرية المدربة، وأيضًا استخدام أنظمة الرصد البيئي الذاتي المتاحة لديها، وأجرى فريق العمل من الشركة والمطارات قياسات ميدانية في مواقع العمل المجاورة للمطار على اختلافها: "مناطق سكنية، مدارس، فنادق، مستشفيات ومناطق غير مأهولة" لقياس مستويات الضوضاء وملوثات الهواء، بالإضافة إلى حصر مروري ميداني لمدينة الغردقة بالكامل والمناطق المؤدية إلي المطار.



وتعد هذه الدراسة تجربة مميزة وأيضًا فرصة لتطوير العامل البشري ونقل الخبرات بين فرق العمل المختلفة بأقل تكلفة مالية ممكنة.