خبير: يجب إسقاط ديون الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية (فيديو)

كشف الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، أهمية قمة العشرين التي استضافتها الهند خلال الأيام الماضية بحضور قادة أكبر اقتصاديات العالم.

وقال خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إن الرئيس السيسي تناول في كلمته بقمة العشرين، التعددية القطبية بما يخدم التحولات السياسية في المشهد الدولي حتى يكون هناك عدالة في كل شيء، لأن هذه النقطة تحديدا ستنعكس على نحو إيجابي على نظرة المجتمع الدولي للقضايا المحيطة في أفريقا ومنطقة الخليج العربي وقارة آسيا.

وأوضح أن الديون مشكلة كبيرة ومؤثرة، وهناك تعثرات مالية كبيرة حول العالم، إذ إن أغلب الاقتصاديات في الدول النامية غير قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة وهناك ديون مثقلة منذ سنوات طويلة.

وذكر أن القيادة السياسية المصرية تعي أنه لابد من إسقاط هذه الديون حتى لا تتعثر هذه الدول بشكل أكبر وهو ما ينعكس على حياة الشعوب، لذلك فقد تناولت القيادة السياسية هذا الأمر في كلمته خلال فعاليات قمة العشرين التي استضافتها دولة الهند.

كلمة الرئيس السيسي في قمة العشرين كاشفة

وأكد أنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين كانت محددة وكاشفة للأزمات التي يمر العالم بها على نحو واضح، فقد كانت هناك أزمات وتراكمات ظهرت في الفترة الأخيرة نتيجة لأزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع أن الأزمات العالمية انعكست على ملفات رئيسة تمس حياة الشعوب في كل دول العالم، مثل أزمة الغذاء، وهو ما أشار الرئيس السيسي إليه في كلمته وطلب أن تتحول الدولة المصرية إلى مركز إقليمي للحبوب.

وأشار إلى القيادة السياسية المصرية تدرك خطورة هذه الأزمة على حياة الشعوب الأفريقية، كما أنه شارك كرئيس لمصر وباعتباره صوتا لأفريقيا وصوت الدول النامية في التجمع الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم.

وأوضح أن هذه المجموعة تضم أكبر 3 دول لإنتاج الحبوب في العالم مثل روسيا، وستحقق حصادا قياسيا إذ ستنتج نحو 92 ملايين طن من الحبوب وسيتم تصدير 46 ملايين طن مع منح الشعوب الأفريقية مليون طن مجانا.