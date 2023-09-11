دراسة الأثر البيئي لإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار الغردقة بجلسة تشاورية

أكد اللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات إنه في ظل السياسة الطموحة لوزارة الطيران المدني لتطوير المطارات وتحديث البنية التحتية.

جاءت جلسة الاستماع للمرة الأولى فى جلسة التشاور الجماهيرية التى تقام الآن بمدينة الغردقة والتى تهدف لدراسة الأثر البيئي لإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة كنهج جديد في مشروعات الطيران المدني وأن الدراسة ستناقش الجوانب الإنشائية والتنفيذية بجميع مراحلهما للمبنى الجديد.

وزير الطيران المدني



جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.



يذكر أن عملية التطوير بمطار الغردقة الدولي، خلال السنوات الماضية تضمنت العديد من هو عمليات التطوير، بهدف استيعاب الحركة الجوية المتزايدة، حيث شملت مبنى الركاب التي تضمن تطوير عدد 72 كاونترا لإنهاء إجراء السفر والوصول وكاونترين لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، كما تم تطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولى ومنظومة السيور ومنطقة فرز الحقائب للمغادرين من خلال العمل بنظام نقل آلى يحتوى على 6 سيور لنقل حقائب الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين وتم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية.

كما جرى تركيب نظام تحكم إلكتروني وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، وتركيب منظومة إضافية للكشف الآلي لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائي، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية وأجهزة للكشف عن المتفجرات، كما تم إنشاء ترماك جديد ليسع 12 موقفًا للطائرات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة.

أعمال الحقل الجوي

وبالنسبة لأعمال الحقل الجوي ومواقف انتظار الطائرات فقد بلغت مساحتها 425 ألف متر مربع، وتسع 27 طائرة مختلفة الطراز، ليصبح عدد المواقف بالمطار 53 موقف طائرة مزودة بأحدث أنظمة الإنارة لتنظيم الحركة وتزويد الطائرات بالوقود، طبقًا لأحدث المعايير والمتطلبات الدولية.