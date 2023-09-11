ضبط مسن ونجله متهمين بقتل طفلين شقيقين بالشرقية

تمكنت مباحث الشرقية، من كشف غموض واقعة العثور على جثتي طفلين شقيقين؛ في حالة تحلل في مياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد، وذلك بعد نحو أسبوع من تغيبهما عن منزل أسرتهما بقرية كفر أيوب بمركز بلبيس، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مُسن ونجله جيران أسرة المجني عليهما.



البداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من أسرة الطفلين "رحيم. الـ. ح" 6 سنوات، وشقيقه "إسلام" 5 سنوات، مقيمان بقرية كفر أيوب التابعة لمركز مركز بلبيس، يفيد تغيب الطفلين عن المنزل.



وفي وقت لاحق من مساء أمس الأحد، تبلغ من الأهالي بالعثور على جثتين لطفلين في حالة تحلل بمياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد، وعقب انتشالهما من المياه، تم التعرف عليهما من مواصفات اهليتهما، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.



وتوصلت التحريات الأولية لضباط المباحث، أن وراء ارتكاب كل من: "محمد. ص. م. ع" 65 عاما، موظف بالمعاش، ونجله خالد 33 عاما، عامل، جيران أسرة المجني عليهما، وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استدرج الطفلين الذين لم يبديا أي اعتراض لمعرفتهما به كونه من الجيران، وقام بضربهما على رأسهما، وخنقهما، ووضعهما بعد التأكد من موتهما في شيكارة، وقام بنقلهما بمساعدة نجله على موتوسيكل، وإلقائهما في مجرى مائي، حتى تم العثور عليهما أمس.





وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وجارى استجوابهما لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة.