« أورام الأقصر» تقدم 3060 خدمة طبية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أنه خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، قدمت المستشفى ما يزيد على 1852 خدمة طبية متنوعة، حيث بلغ عدد مترددي اليوم الواحد 190 حالة، ومترددي الأشعة التداخلية نحو 72 حالة، كما بلغ عدد المرضى في المستشفى 570 حالة مرضية.

كما قدمت المعامل المركزية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، 1916 خدمة للمرضى والمترددين، كما أن عدد جلسات الإشعاعى 97 جلسة، عدد جلسات الكيماوى 89 جلسة، كما تم علاج 43 حالة باثولوجى، فيما تم إجراء 12 عملية مناظير، بجانب وصول 12 حالة جديدة وإجراء 11 عملية، كما ترددت 40 حالة مرضية على الطوارئ.

وتستمر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، في تقديم خدمات طبية مجانية لجميع المرضي، من خلال الخدمات الطبية المميزة التي تقدمها المستشفي كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات في المستشفى، وداخل أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بصعيد مصر.

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى تعمل جاهدة على تقديم كافة الخدمات الطبية لكافة المترددين عليها، من خلال توفير الامكانيات اللازمة للمرضي داخل الاقسام المختلفة، بجانب التميز في الخدمات الطبية المجانية لهم، بما يعود بالنفع عليهم وحمايتهم.