الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط المتهمين بتزوير الوثائق الرسمية في الإسكندرية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخصين بالإسكندرية لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

 

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بتزوير توكيلات المحررات الرسمية الخاصة بوحدات المرور.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وعثر بحوزة أحدهما على (توكيل "مزور") وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وضُبط بمسكن أحدهما (خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد" – 5 أكلاشيه لجهات مختلفة – لوح طباعة لإصطناع رخصتى التسيير والقيادة – عدد من نماذج رخص تسيير وقيادة المركبات "مُقلدة" - مخالصات وخطابات وتوكيلات تجديد وبيع سيارات "مُقلدة" - جهاز حاسب آلى بمشتملاته – 3 طباعات ألوان - جهاز "سكانر" - 2 ماكينة تغليف وتقطيع - - فلاشة "تحوى على نماذج أختام ومحررات منسوبة لهيئات ومصالح حكومية مختلفة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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