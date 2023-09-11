اختبارات الانتقاء لألعاب القوى بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي

عقدت مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف اختبارات الانتقاء لألعاب القوى بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف للمرحلة السنية مواليد 2011/2012 بنين وبنات للموسم الرياضى 2024/2023

تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

من جانبه أوضح هشام الجبالي مدير الشباب والرياضة أن الاختبارات أجريت بمركز التنمية الشبابية شرق النيل وكان من ضمن المتقدمين للاختبارات أبناء دور الأيتام وأبناء الشهداء والتي أجريت تحت إشراف الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية.

شهدت الاختبارات التي تقدم لها 195 بنين وبنات، حضور كل من الدكتور محمود وجيه حمدى عضو اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة عصام شعبان رجائى أسامة على منصور مصطفى رمضان محمد مندوبى الإدارة المركزية للأداء الرياضى الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وسام سيد احمد خبير لعبة العاب القوى من قبل الاتحاد المصري لألعاب القوى ك. إيمان حسين مدير المشروع ببنى سويف د. أبو الخير عبدالتواب مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ومدربى وإداري المشروع والقائمين على تنفيذ الاختبارات.

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