نائب محافظ كفر الشيخ يتفقد المنازل المخصصة والخدمات للمستفيدين من مشروع الوادي الجديد

تفقد نائب محافظ كفرالشيخ عمروالبشبيشي، المنازل المخصصة للمستفيدين من الأراضي المخصصة في الوادي الجديد للمتقدمين للحصول عليها لزراعتها والإقامة فيها، والخدمات المتاحة في قرىة بشاير خير الوادي، والتي تضم مدرسة ووحدة صحية ومسجد ومخبز وملعب رياضي ومشروع صوب زراعية ومحلات تجارية. كما تفقد الأراضي الزراعية المخصصة للمشروع، مشيدين بجودة وملائمة التربة والمناخ لكافة أنواع الزراعات.

وأكد نائب محافظ كفرالشيخ أن محافظة الوادي الجديد انتهت من إنشاء و تأثيث 90 منزلاً بقرية بشائر خير الوادي شمال مدينة الخارجة، كمرحلة أولى للمستفيدين من محافظة كفرالشيخ، ويحتوي المنزل على أثاث كامل من حجرات نوم وأنتريه، وأدوات كهربائية وغيرهم، فضلًا عن استصلاح 400 فدان بالمنطقة المجاورة للقرية بواقع 4 فدان لكل مستفيد.

جاء ذلك عقب مشاركة نائب محافظ كفرالشيخ، في الاجتماع الذي عقده اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ووفد محافظة كفرالشيخ ، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لمشروع الجذب السكاني الذي تنفذه الوادي الجديد وفقًا لبروتوكول التعاون المُوقَع مع عدد من محافظات الجمهورية؛ لاستقدام وتوطين عدد من المواطنين مع توفير منزل وقطعة أرض زراعية لكل مستفيد بالمشروع.