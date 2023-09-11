طوارئ بالإسكندرية ورفع درجة الاستعداد لهطول الامطار

اعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من صباح يوم الإثنيي استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع ان شاء الله اعتبارا من اليوم ان تشهد محافظة الأسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها الى 40 -50 كم/ ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

واعتبارا من مساء الاثنين تشهد المحافظة امطار خفيفة قد تكون متوسطة و رعدية احيانا.

اعتبار من غد الثلاثاء من المتوقع أن تزيد كمية الأمطار لتكون امطار متوسطة الشدة ورعدية احيانا مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية تصل سرعتها من 35-40 كم/ ساعة جاري المتابعة والتحديث

وعليه توقف الاجازات و بدل الراحات اعتبارا من صباح باكر

وتستمر اعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جهازية جميع المحطات و المواقع الشتوية

وإنتشار السيارات والبدلات في الاماكن المحددة و يراعي تغيير الورادي في مكان التمركز

يتم تفريغ بيارات محطة الرفع اول باول

يتم المتابعة مع غرفة العمليات باي مستجدات

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا

وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء ومختلف