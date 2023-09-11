انضمام الاتحاد الافريقي لمجموعة العشرين يعزز التعاون الاقتصادي

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو في مجموعة العشرين يساهم فى جعل له صوت رسمي في القمة الاقتصادية لأكبر 20 اقتصادا في العالم ، حيث تضم المجموعة الدول الصناعية المتقدمة والناشئة وتمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتجارة السلع والخدمات.

انضمام الاتحاد الافريقي لمجموعة العشرين

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين يعكس اعتراف الدول الأعضاء بأهمية القارة الإفريقية في الساحة الاقتصادية العالمية،ويعتبر هذا الانضمام خطوة مهمة نحو تعزيز التمثيلية الإفريقية في المحافل الدولية وتعزيز دور القارة في صياغة السياسات العالمية ذات الصلة بالتنمية والتجارة والاستثمار إذ تأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العشرين وانضمام الاتحاد الإفريقي يعكسان أهمية مصر في الساحة الإقليمية والدولية،حيث تعتبر مصر إحدى الدول الرائدة في القارة الإفريقية وتلعب دورا هاما في تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية في القارة.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الاعضاء

ورأى الخبير الاقتصادي، إن مشاركة الرئيس السيسي تسمح لمصر بالتعبير عن مواقفها ومصالحها والعمل على تعزيزها في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى ذلك توفر فرصا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأعضاء الأخرى، يمكن لمصر استغلال هذه الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التجارة مع الدول الأعضاء الأخرى، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وزيادة فرص العمل في البلاد ،وتمثل فرصة لتعزيز الحوار وتحقيق المصالح المشتركة في مجالات الاقتصاد والتنمية، وبالتالى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزز النمو الاقتصادى خاصة فى ظل استمرار التهيئة المناسبة للمناخ التشريعي والاستثمارى وإعطاء العديد من المحفزات التشجيعية ،كما أن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين في الهند دليل على قوة ومكانة مصر السياسية والاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك تعزز مكانتها الدولية وتساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع باقي الدول الأعضاء.