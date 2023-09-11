الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

 

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وتبين أنهم حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريبًا).

 

 

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