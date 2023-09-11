40 .. درجة الحرارة على الأجواء بالإسماعيلية

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على الأجواء بالإسماعيلية وذلك لليوم الخامس على التوالي حيث تواصل درجات الحرارة ارتفاع معدلاتها على الأجواء بمحافظة الإسماعيلية. وسجلت درجات الحرارة على مدينة الإسماعيلية وتوابعها العظمى 40 درجة مئوية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تعتدل درجة الحرارة ليلًا على محافظة الإسماعيلية.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار لتراجع حركة البيع والشراء نسبيًا بالأسواق والمحلات التجارية. ومن المنتظر أن تستأنف كامل نشاطها مع حلول ساعات الليل وتراجع درجات الحرارة.

وانتظمت حركة المرور والمارة في شوارع وميادين مدينة الإسماعيلية وكافة المحاور المرورية دون تكدس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وشهدت منطقة الشواطئ والمتنزهات بالإسماعيلية إقبالًا متوسطًا من الزائرين والأهالي على قضاء يوم على شاطئ بحيرة التمساح وقناة السويس.

وتمتلك محافظة الإسماعيلية شواطئ ممتدة على البحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس. وتشتهر مدينة الإسماعيلية ومدينة فايد وتوابعها أبو سلطان وفنارة وكسفريت بالشواطئ والشاليهات.

وتتباين أسعار الشواطئ في فايد قبلة مما جعلها قبلة للمصطافين من مختلف المستويات الاجتماعية. وتعد فايد مدينة ساحلية تنتشر بها عشرات الشواطئ والمتنزهات تتراوح أسعار الدخول فيها لقضاء يوم للفرد ما بين 20 إلى 400 جنيه. يتوفر بها مطاعم ومقاهي متنوعة. يمكن معها أن توفر عطلة بتكلفة معقولة لكثير من المواطنين محدودي الدخل.

ويحرص أهالي الإسماعيلية على التنزه داخل الحدائق العامة في ساعات الليل صيفًا والاستمتاع بتحسن حالة الطقس حيث يتزاحم الأهالي في حدائق الملاحة ونمرة 6 المتاخمة لقناة السويس. كما تنتشر تجمعات الأصدقاء والعائلات في حدائق الدائري والشارع التجاري.