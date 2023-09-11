بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة شمال البحر الأحمر

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظةالبحرالأحمر و تم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى المركزى لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة

وكان قد ورد إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام كافية العزازية طريق رأس غارب - الزعفرانة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين إصابة كلا من سلوى ربيع عبد الراضى 40 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، رفيدة عبد المغيث محمد 8 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، محمد عبد المغيث محمد 4 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، احمد عبد المغيث محمد 3 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، دعاء ربيع عبد الراضى 33 سنة "كدمات متفرقة بالجسم".