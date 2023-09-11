الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرهان يتوجه إلى أسمرا لإجراء مباحثات مع الرئيس الإريتري

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان

توجه رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى العاصمة الإريترية "أسمرا" فى زيارة رسمية. 

 

txt

عبد الفتاح البرهان: تمرد قوات الدعم السريع استهدف استقرار السودان وأمن المواطنين

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان اليوم الاثنين، إن رئيس المجلس سوف يجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقي ، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .

 

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

مواد متعلقة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

البرهان يُحذر الاتحاد الإفريقي من التدخل في شئون السودان

في ثالث زيارة خارجية.. البرهان يصل الدوحة

البرهان: الخرطوم تعرضت للنهب والسرقة

عبد الفتاح البرهان: تمرد قوات الدعم السريع استهدف استقرار السودان وأمن المواطنين

البرهان: الشرطة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة للحفاظ على أمن السودان
الجريدة الورقية