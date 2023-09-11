مصر وتونس.. الموعد والقناة الناقلة للصدام الودي المشتعل

يتبقي أقل من 48 ساعة علي صدام كروي ودي مشتعل يجمع بين منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مع نظيره منتخب تونس بقيادة جلال القادري، والذي يأتي ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات كأس العالم العالم 2026.

ومن المقرر أن تشهد مباراة مصر وتونس مشاركة النجم الدولي محمد صلاح الذي غاب عن لقاء إثيوبيا الأخير بقرار من فيتوريا لإراحته.

موعد مباراة مصر وتونس الودية

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر الودية أمام نظيره منتخب تونس، غدا الثلاثاء، في تمام السابعة مساء بإستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس

تذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره التونسي، على الهواء مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورت.

وكان منتخب مصر قد تمكن من تحقيق فوزًا صعبًا على حساب نظيره منتخب إثيوبيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهم بالجولة السادسة والاخيرة من تصفيات أمم أفريقيا الذي اقيم على استاد الدفاع الجوي ليعزز منتخب مصر بهذا الفوز موقعه في صدارة المجموعة الرابعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة.