اليوم .. سحب قرعة الدوري الممتاز «تفاصيل»

تُجري رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، فعاليات قرعة الدوري الممتاز للموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.





ومن المقرر إذاعة الفعاليات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية.

ومن المقرر بدء مواجهات الدوري 18 سبتمبر الجاري، وفقًا لما أكدته رابطة الأندية، على أن تُختتم مباريات المسابقة المحلية في يوليو من العام المقبل 2024.

أندية المسابقة الموسم المقبل:

تشهد مسابقة الدوري مشاركة فرق: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، الداخلية، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، سموحة، البنك الأهلي، فاركو والمقاولون العرب وإنبي.

كما تشهد أيضًا تواجد الثلاثي الصاعد حديثًا: بلدية المحلة، الجونة، نادي زد، بعد أن هبطت أندية أسوان، وغزل المحلة وحرس الحدود الموسم الماضي.



من المقرر أن تكون المسابقة بنظامها المعتاد من دورين من دون إحداث أي تغييرات، وأكد أحمد دياب، رئيس الرابطة، في تصريحات أخيرة، على سعيه لدخول الجماهير مكتملة العدد إلى المباريات، من دون الاقتصار على نسبة محددة للحضور، مشددًا على إعلان مفاجأة فيما يخص الحضور الجماهيري، سيتم الإعلان عنها خلال فعاليات القرعة اليوم.

