بشأن تحضير "اللانش بوكس".. 5 نصائح من الهلال الأحمر

بدأ العد التنازلي لإنطلاق الموسم الدراسي الجديد 2023- 2024، والذي من المقرر إنطلاقه مع نهاية الشهر الجاري بحسب آخر تحديث من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لذا وجهت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر الصفحة الرسمية لجمعية الهلال على "فيس بوك"، عدد من النصائح بشأن تحضير حقيبة الطعام المدرسية، في إطار التعاون المشترك بين الجمعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نصائح الهلال الأحمر

جاءت أبرز تلك النصائح للأمهات بشأن تحضير حقيبة الطعام المدرسية كالتالي:

- اختيار الأطعمة الغنية بالألياف للمساعدة في عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.

-تحضير وجبة طعام صحية ومتوازنة لطفلك.

- اختيار الفواكه الطازجة بدلًا من المجففة.

- اختيار العصائر الطبيعية من خلال قراءة الملصق الغذائي على العبوة الخارجية بدلًا من نكتار أو شراب، والتي تحتوي على سكر مضاف.

- اختيار خبز غني بالحبوب بدلًا من الخبز الأبيض.