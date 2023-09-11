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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أكرم حسني يتعاون مع مدحت صالح ويطرح أغنية "خطير يا إخوانا"

أغنية خطير يا إخوانا
أغنية خطير يا إخوانا

تعاون الفنان أكرم حسني مع المطرب الكبير مدحت صالح، في أحدث أغنياتهما بعنوان "خطير يا إخوانا" والتي أطلقها أكرم حسني على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى ترويجًا لفيلمه العميل صفر، الذي انطلق مؤخرًا في دور العرض العربية.

 

الأغنية هي أول تعاون بين النجمين، وهي من كلمات أكرم حسني، ألحان وتوزيع أحمد وحيد كينج ومن إنتاج شركة Ideology.

 

حقق فيلم العميل صفر إيرادات تجاوزت 25 مليون جنيه مصري، ويستمر عرضه في دور العرض المصرية ودول الخليج.

 

تأتي أغنية "خطير يا إخوانا" بعد أغنيتين أطلقهما أكرم حسني، الأولى "هنهد الدنيا رقص" والثانية "على مين يا أسطى"، كأغنية دعائية للفيلم قبل طرحه في السينمات.

شاهد الفيديو من هنا 

وتدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

 

وبجانب أكرم حسني، يقوم ببطولة الفيلم النجوم بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.

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