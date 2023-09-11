الإثنين 11 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى طهطا العام بسوهاج

تركيب الجهاز
تركيب الجهاز

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة عن تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد ماركة ge موديل optime520, ١٦ سلايز، بمستشفى طهطا العام، تمهيدا لتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمركز طهطا والمراكز المجاورة، والذي تصل تكلفته الي ١٣ مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين. 

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن جهاز المقطعية الجديد يعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية، ويمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الأشعات المختلفة في أسرع وقت بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل اشعات أمراض الجهاز التنفسي، واشعات المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية.

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