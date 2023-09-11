وفاة 60 عنصرًا من حركة الشباب الصومالة خلال هجوم على قاعدة استراتيجية

أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية أن أكثر من 60 مسلحا من عناصر حركة "الشباب" قتلوا في صد هجوم على قاعدة عسكرية رئيسة فى منطقة شبيلى السفلى الجنوبية.

وذكرت الحكومة الصومالية - في بيان اليوم الاثنين، أن مئات المسلحين هاجموا القوات الحكومية في بلدة "أوديجل" الرئيسية على ضفة نهر شبيلي. فيما نشر مسؤولون حكوميون مقاطع فيديو تظهر جثث مقاتلي حركة الشباب.

في سياق متصل، أشار تقرير بثته إذاعة "صوت أمريكا" أن الهجوم من جانب حركة الشباب كان عنيفاً مع القوات الحكومية التي تسيطر على القاعدة منذ أغسطس 2019 عندما أزاحوا المسلحين، موضحة أن القاعدة العسكرية تتمتع بموقع إستراتيجي، يعد مفتاحا لمنع تهريب مركبات حركة الشباب التي تحمل متفجرات إلى العاصمة مقديشيو.

من جانبه، قال مسئول بمنطقة شبيلي محمد إبراهيم بري، إن المسلحين استخدموا متفجرات في مهاجمة القاعدة، وهاجموا البلدة من اتجاهين (الشمال والغرب)، فيما استمر القتال قرابة ساعتين.