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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة على طريق قنا نجع حمادي

أصيب 14 شخصا، بإصابات متفرقة،  صباح اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي. 

 تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص تحمل أرقام ص ن ج 7218 ، بالقرب من المزرعة الياباينة بالطريق الصحراوي الغربي بنجع حمادي- قنا.  

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 14 شخصا من الركاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.  

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب انقلاب السيارة، انفجار الإطار الأمامي والخلفي لها، مما تسبب في انقلابها وإصابة الركاب . 

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.  

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