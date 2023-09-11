الطماطم بـ 20 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الخضراوات بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر، ارتفاعًا في الأسعار بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة، مع توافر المعروض.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأنواع في نهاية حركة البيع والشراء مساء أمس الأحد في سوق الفيوم العمومي للخضر والفاكهة، وكافة الشوادر الرئيسية.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والشوادر، والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك بعدد من السويقات في قرى ومراكز الفيوم، وذلك بالرغم من توافر المعروض، وتصدرت أصناف الطماطم والخيار والبصل والبطاطس قائمة الارتفاعات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 20 جنيهًا و25 جنيهًا للبصل الأحمر و15 جنيهًا للبطاطس، و17 جنيهًا للخيار و22 جنيهًا للقثاء و22 جنيهًا للبامية و30 جنيهًا للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة و10 جنيهات لكيلو الليمون، و8 جنيهات للباذنجان الأسود والأبيض و15 جنيهًا لكيلو الفلفل الأخضر، و20 جنيهًا للبصل الأصفر، و10 جنيهات للملوخية، و15 جنيهًا للجزر، و25 جنيهًا لكيلو الفاصوليا الخضراء، و30 جنيهًا لكيلو الثوم، وتم بيع كيلو الزيتون تفاحي وعجيزي بمبلغ 25 جنيهًا، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 5 جنيهات.

توافر المعروض من الفاكهة وكيلو التفاح بـ40 جنيهًا في الفيوم

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيهًا بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيهًا، ومبلغ 15 جنيهًا للموز، و15 جنيهًا للعنب الفراولة و25 جنيهًا للبناتي، و60 جنيهًا للبطيخ كبير الحجم، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 20 إلى 55 جنيهًا للكيلو، و15 جنيهًا للتين الرمادي، و30 جنيهًا للخوخ. و35 جنيهًا للبلح البارحي، و15 جنيهًا للبلح الزغلول و20 جنيهًا للجوافة.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرًا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.