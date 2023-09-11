صعود جامعة سوهاج لدور الثمانية في تنس الطاولة باسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان

صعد محمد ايمن حسين الطالب بالفرقه الثانيه كلية الهندسة جامعة سوهاج لنصف نهائي ضمن منافسات تنس الطاولة فردي بأسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٤٠٠٠ طالبا وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية، صرح بذلك الدكتورحسان التعماني رئيس الجامعة.

هذا وقد صعد الطالب محمد ايمن للدور الثمانيه بعد فوزه على لاعب جامعة المنوفية بنتيجة ٣ -صفر ،وعلى لاعب جامعة بني سويف بنفس النتيجة

ويشارك فريق الجامعة لتنس الطاولة في منافسات فردي وزوجي ومختلط، ويتكون الفريق من ٢ طلبة و ٢ طالبات، كما تضم هيئة الإشراف كل من الدكتور طه محمد السيد المدير الفني للمنتخب، وكابتن محمد حمد الله اداري الفريق