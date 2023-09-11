طقس المنيا شديد الحرارة نهارا  والصغرى 23 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 ، طقس شديد الحرارة على ربوع البلاد طوال ساعات النهار ، وسجلت درجات حرارة العظمى 38 والصغرى 23 درجة ، بمعدل إنخفاض 3 درجات عن الأيام الماضية ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين ، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية على مناطق غر ب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، ونشاط رياح مثيرة للأتربة ، على مناطق من شمال البلاد .

وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين ، القاهرة العظمى 37 والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 والصغرى 29 درجة، المنيا العظمى 38 والصغرى 23 درجة .