اكتشاف ألماسة عملاقة في روسيا

كشفت شركة "ألروسا" الروسية، التي تعد من أكبر شركات تعدين ألماس في العالم، عن ألماسة خام بوزن 309.7 قيراطا، أي ما يعادل 78 غرامات تقريبا، استخرجتها من منطقة ياقوتيا الواقعة بأقصى شمال البلاد.

وتعد الألماسة، الاكتشاف الأبرز بين الألماس عالي الجودة المستخرج من منجم الشركة على مدار الـ 10 أعوام الأخيرة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة الروسية، فإن هذا الاكتشاف يمثل "كريستالة فاتحة اللون ذات شكل غير معهود، تحدها هالة صفراء بنية - وهي مزيج فريد من نوعه اليوم من الكتلة والشكل واللون".

وذكر البيان أنه في عام 2013، تم العثور على أكبر ألماسة من نوعية الأحجار الكريمة وكانت تزن 401 قيراط.

وأضاف "إلى جانب الألماسة "العملاقة" الجديدة، تم العثور كذلك على ألماسة كبيرة أخرى عديمة اللون تزن 37.7 قيراطا ذات شكل ثماني كلاسيكي".

وأوضح البيان أنه تم إرسال هاتين البلورتين، لكي يقوم الخبراء بتقييم خصائصهما.

ومن جانبه، قال المدير العام لشركة "ألروسا" بافيل مارينيتشيف: "دون شك يعد اكتشاف واحدة من أكبر الماسات في تاريخ روسيا، إنه حدث غير مسبوق ونهاية ممتازة لموسم العمل في عام 2023".

يذكر أن "ألروسا" تنتج ما تصل نسبته لـ 4% من إجمالي إنتاج الألماس الخام في العالم، وتقع المناجم الخاصة بالشركة في ياقوتيا ومقاطعة أرخانغلسك.

