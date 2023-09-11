تامر أبو العنين: خالد بيبو سر رحيلي عن الأهلي

أكد الدكتور تامر أبو العنين طبيب الأهلي السابق، أن رحيله عن القلعة الحمراء جاء بتعنت واضح وصريح ضده رغم عمله منذ 3 أسابيع فقط.

وأضاف أبو العنين خلال تصريحات خاصة مع برنامج "+90" على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام: "عملت في الأهلي، لمدة 3 أسابيع فقط بترشيح من مارسيل كولر المدير الفني".

وتابع طبيب الأهلي السابق: "الاتفاق كان مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق، وتم التجهيز معه ومع باقي أفراد العمل وطريقة العمل في الموسم المقبل".

واستطرد: "لم أوقع أي عقد مع الأهلي وبدأت عملي بناء على استمارة استلام عمل، وخلال معسكر الفريق في النمسا شعرت بأن النية مبيتة، لعدم استمراري من جانب خالد بيبو مدير الكرة".

وقال: "قمت خلال المعسكر بتجهيز كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور ليكونوا جاهزين في المباريات، وأجريت تحاليل وقياسات بدنية لجميع اللاعبين لتقليل نسب إصاباتهم".

تامر أبو العنين يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

وأردف: "مدير الكرة دعاني لاجتماع طارئ ومفاجئ يوم السبت الماضي، وأبلغني أن عمرو السولية ومحمود متولي وياسر إبراهيم، اشتكوا مني ومن طريقة العلاج ثم أبلغني بالرحيل".

وأكمل: "كيف يشتكى مني لاعبو الأهلي وهم كانوا في عيادتي الخاصة قبل ساعات لتلقي حقن البلازما، وكولر وجهازه طلبوا مني بعض الأمور الخاصة باللاعبين وهذا يدل على عدم علمهم بقرار مدير الكرة".

واختتم: "مدير الكرة رغب في رحيلي لاستقدام طبيب آخر وهو صديق له كان يعمل معه في قطاع الناشئين".