خالد لطيف: ندرس تشكيل قائمة مع فاروق جعفر والعتال

أكد خالد لطيف المرشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك، أنه لا يوجد اتصال معه من قائمة حسين لبيب أو التواجد معهم، ولكن التواصل مع فاروق جعفر وهاني العتال وكل المرشحين لخدمة النادي.

وتابع لطيف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "العلاقة جيدة بين المتنافسين والجميع جاء من أجل مصلحة النادي".

وأضاف خالد لطيف: "قد أتواجد في قائمة وهناك تفكير لوجود قائمة مع فاروق جعفر وهاني العتال، وكل ما هو في مصلحة نادي الزمالك سوف نقوم به، ولدينا تصورات لحل أزمات نادي الزمالك المادية".

واختتم: "الأزمات التي يعيشها الزمالك جاءت بسبب تراكمات سنوات طويلة وعوامل عديدة من الحجز والضرائب وحل مجالس وغيرها، وكانت استقالة المجلس السابق عن قناعات تامة، ولكن هدفي هو مساعدة النادي سواء داخل المجلس أو خارجه، ولا أخوض انتخابات إلا وفزت بها، ورسالتي للجمعية العمومية أنني فزت 4 مرات وأتمنى أن أحصد ثقتهم هذه المرة".