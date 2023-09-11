طارق مصطفى: منتخب مصر سيظهر بمستوى أفضل أمام تونس

أكد طارق مصطفى مدرب منتخب مصر السابق، أن مواجهة الفراعنة أمام أثيوبيا لم تكن فنيا جيدة خصوصا مع انطلاقة الموسم الجديد، واللاعبين لم يصلوا للفورمة الفنية المطلوبة، لكن الأهم كان تحقيق الفوز وتصدر المجموعة، مشيرًا إلى أن التقييم حاليًا صعب في ظل بداية الموسم ولم يكن هناك سوى عدد قليل في افضل جاهزية تامة لهم.

وقال مصطفى في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "اعتقد ان مباراة مصر وتونس ستكون افضل فنيا وافضل من مواجهة اثيوبيا".

وأضاف: "لا أريد المبالغة في اي شئ حاليا، نريد تطوير الأداء الفني ومستوى اللاعبين قبل أمم إفريقيا".

وأتم: "سبق وصعدنا لكأس العالم مع هيكتور كوبر وكنا نحذر من الأداء وخسرنا في المباريات الثلاث أمام اوروجواي وروسيا والسعودية، وعلينا دعم الجهاز الفني واللاعبين وأتمنى ان يظهر اللاعبين بشكل افضل امام تونس".