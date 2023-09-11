شيرين: والدي كان صعيديا وتربيته قاسية.. وهذا سبب تغيير اسمي الحقيقي (فيديو)

كشفت الفنانة شيرين عن طريقة تربية والدها لها، قائله: "والدي صعيدي وكانت تركيبة غريبة، خاصة في الالتزام والنظام".

وأضافت شيرين خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".: طريقة التربية كانت صعبة وشديدة جدا"، لافته: "لما دخلت البالية كانت أصعب ووالدتي لم تضربني أبدا في حياتها، لكن والدي زعق فيا مرة واحدة وقعت على الأرض بسببها".

أنا اللي اخترت اسم شيرين

وكشفت الفنانة شيرين عن عدم احتفاظها باسمها الحقيقي "أشجان"، قائله: "أنا اللي اخترت اسم شيرين، علشان أول عمل كامل أعمله كان اسمه عيون الحب مع الأستاذ كمال الشناوي، وكنت بعمل بنتهم".

وتابعت شيرين: "لم احتفظ باسمي لأني كنت مخضوضة جامد منه وزعلانه، وزعلت من والدي أنه سماني أشجان"، لافته: "أستاذ العربي ذنبني 3 حصص علشان يدي محاضرة في اسمي، وطلبت من والدي بعدها تغيير اسمي".



