الإعدام والمؤبد لشقيقين بالبحر الأحمر

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحرالأحمر برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، والمستشار محمد عبدالكريم نائب الرئيس، وعضوية المستشار محمد بدر علي إبرهيم، وبحضور المستشار مصطفى أكرم، ممثل النيابة، وأمانة مصطفى جلال، وأشرف جعفر، ومحمد الشاطر، بالإعدام شنقا والمؤبد لشقيقين بعد قيامهما بقتل زوجة أحدهما ونجلتها بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

وحكمت المحكمة بالمؤبد للزوج، والاعدام لشقيقه بعد شروعهم فى قتل زوجة الاول ونجلتها بصحراء رأس غارب شمال البحر الأحمر .

وكانت مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثتين "ملفوفتين بملاءتين" بإحدى المناطق الجبلية بطريق (الزعفرانة - رأس غارب)، إحداهما بها آثار إصابات طعن بالصدر

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن البحرالأحمر، إخطارا بالعثور على جثتين مجهولتين، قبل منطقة غرب بكر بطريق" رأس غارب - الزعفرانة " شمال محافظة البحر الأحمر، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى. وتم تشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر،

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما وتبين أنهما (ربة منزل وكريمتها- مقيمتان برأس غارب)، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (زوج الأولى وشقيقه).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة رئيس مباحث رأس غارب، من ضبط المتهمين، اللذين اعترفا بإرتكاب الواقعة، حيث قام أحدهما بالتعدى على المجنى عليها الثانية بسلاح أبيض، وقام الآخر بكتم أنفاس المجنى عليها الأولى حتى فارقتا الحياة، وقاما بالتخلص من جثتيهما بمنطقة جبلية، وذلك لوجود خلافات بين المجنى عليهما ووالدة المتهمان.