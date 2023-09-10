ديفيز يرفض تمديد عقده مع  البايرن وعينه على  ريال مدريد

رفض ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، تمديد عقده مع النادي الألماني، في الوقت الذي ربطته تقارير إعلامية بالانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2024.

وينتهي عقد الدولي الكندي في 2025، وحال عدم تمديده لعقده مع بايرن ميونح سيضطر النادي إلى وضعه في السوق نهاية الموسم الحالي قبل أن يدخل الفترة الحرة.

ويفكر ريال مدريد في التعاقد مع ديفيز "22 عاما"، في الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرفض الظهير الأيسر تمديد عقده مع باير ميونخ، وهي النقطة التي يمكن أن تقرب اللاعب من ريال مدريد، علما أن النادي الإسباني لم يقم بأي تحرك سوى سماع ورؤية رفض تمديد العقد وتصريحات وكيله، لاسيما وأن النادي لا يريد الدخول في أي متوقف متوتر مع بايرن ميونخ.