"ليسوا هنا وليسوا معنا".. زيلينسكي يشكك في صدق بعض حلفائه الغربيين

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه بدأ يشك في صدق بعض حلفاء كييف الغربيين، الذين زعموا أنهم سيدعمون دائما القوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" البريطانية إنه يرى عدم صدق في تصريحات شركائه الذين يعدونهم بالمساعدة المستمرة.

وأضاف زيلينسكي: "ينتابني هذا الشعور عندما أقرأ وأسمع وأرى في عيونهم عندما يقولون: "سنكون معك دائما"، لكنني أرى أنهم ليسوا هنا، وليسوا معنا".

وأكد عسكريون أوكرانيون أن تصريحات السياسيين ووسائل الإعلام الغربية حول فشل "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية، أدت إلى انخفاض معنويات الجنود الأوكرانيين.

وتعالت الأصوات الغربية التي تنتقد الهجوم الأوكراني وأسلوب القيادة الأوكرانية في إدارته، ولاسيما الحليف الأقرب واشنطن.

وسبق أن أفادت شبكة "سي إن إن" بأن قادة في الجيش الأمريكي، يشككون كثيرا في إمكانية نجاح الهجوم المضاد الأوكراني، وخاصة بعد الخسائر الفادحة التي يتكبدها نظام كييف.

كما أوضحت "سي إن إن"، أنه "طيلة عشرة أسابيع من القتال، بقيت الخطوط الأمامية على حالها. وفي الوقت نفسه، كما يشير المحللون، كلما استمر الهجوم المضاد الأوكراني لفترة أطول، زادت فرصة فشله، وزاد تكبد الخسائر".

وفي سياق آخر، تضمنت زيارة وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، الأخيرة مُحاولة إقناع الرئيس فلاديمير زيلينسكي بالموافقة على عقد هُدنة مع روسيا، حسبما أفاد عالم السياسة الأوكراني، "رسلان بورتنيك"، مساء الجمعة.

نقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن خبير السياسة بورتنيك أن الإدارة الأمريكية يبدو أنها تريد السيطرة على النزاع الدائر في أوكرانيا من أجل تجنب وقوع أي أزمات خلال فترة الانتخابات المقبلة.

لفت بورتنيك إلى أن الحديث هنا ربما يكون عن صيغة لهدنة مؤقتة، “ولذلك، فإن الأمريكيين يشعرون بالقلق وينوون إزاء مزامنة سلوكيات أوكرانيا المستقبلية مع سلوكيات واشنطن، إنها أمور واضحة بينما لا يمكنهم الحديث عنها في البيانات الصحفية”.

أشار بورتنيك إلى أن بلينكن قد يكون شرح لزيلينسكي أنه لا ينبغي له الاعتماد على المساعدة المنتظمة والدورية من جانب الولايات المتحدة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية المقبلة.

تُجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أيًّا من أهدافها على أي محور من محاور القتال خلال الهجوم المضاد الذي أعلنته كييف.

بحسب الوزير الروسي فإن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 66 ألفًا من الجنود.

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، يوم الأربعاء الماضي، بوصول وزير الخارجية بلينكن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية.

أعلن البنتاجون أن واشنطن ستورد مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.

إلى ذلك، صرَّح مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" يوم الأربعاء نفسه، أن واشنطن أبلغت موسكو مسبقًا بالزيارة الرسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف.

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