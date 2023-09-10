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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد سليمان: لدي خطة للتعامل مع التحديات المالية التي يواجهها الزمالك (فيديو)

أحمد سليمان، المرشح
أحمد سليمان، المرشح لانتخابات نادي الزمالك

كشف أحمد سليمان، المرشح لانتخابات نادي الزمالك، عن طموحه في العودة بالنادي إلى مكانته الطبيعية؛ حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

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أحمد موسى: مصر تعيش جوًا إيجابيًا في انتخابات نادي الزمالك (فيديو)

 هدفي الرئيسي تحقيق وحدة الصف داخل النادي

وأشار أحمد سليمان، خلال تصريحات لبرنامج “على مسئوليتي” تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر قناة "صدى البلد، إلى أن هدفه الرئيسي، هو تحقيق وحدة الصف داخل النادي، وخدمته، بعيدًا عن المصالح الشخصية.

وأكد أحمد سليمان أن هناك نجومًا كبار من أساطير النادي، لم يشغلوا مناصب إدارية في الفترات السابقة، وأن لديه خطة للتعامل مع التحديات المالية التي يواجهها النادي.

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