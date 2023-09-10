أحمد سليمان: لدي خطة للتعامل مع التحديات المالية التي يواجهها الزمالك (فيديو)

كشف أحمد سليمان، المرشح لانتخابات نادي الزمالك، عن طموحه في العودة بالنادي إلى مكانته الطبيعية؛ حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

هدفي الرئيسي تحقيق وحدة الصف داخل النادي

وأشار أحمد سليمان، خلال تصريحات لبرنامج “على مسئوليتي” تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر قناة "صدى البلد، إلى أن هدفه الرئيسي، هو تحقيق وحدة الصف داخل النادي، وخدمته، بعيدًا عن المصالح الشخصية.

وأكد أحمد سليمان أن هناك نجومًا كبار من أساطير النادي، لم يشغلوا مناصب إدارية في الفترات السابقة، وأن لديه خطة للتعامل مع التحديات المالية التي يواجهها النادي.