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الأحد 10 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد موسى: مصر تعيش جوًا إيجابيًا في انتخابات نادي الزمالك (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حسين لبيب قدم أوراق ترشحه في اليوم الأخير لانتخابات نادي الزمالك بعدما فُتح باب الترشح.

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ميدو يوجه رسالة للمرشحين في انتخابات الزمالك

جميع المتقدمين لانتخابات نادي الزمالك محترمين،

وأشار أحمد موسى خلال برنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة "صدى البلد، إلى أن جميع المتقدمين لانتخابات نادي الزمالك محترمين، وكانت هناك أسماء ممنوعة من الدخول إلى النادي في الفترة السابقة، لكنهم اليوم فرحين ومتحمسين للمشاركة في الانتخابات.

وأوضح  أحمد موسى أن مصر تعيش جوًا إيجابيًا في نادي الزمالك، حيث تقدم الأعضاء بأوراق ترشحهم بروح رياضية وحماس، وأن الجمعية العمومية ستكون هي التي ستقرر من سيمثلها في مجلس الإدارة.

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