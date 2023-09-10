حمزة نمرة يواصل بروفات حفله في أمريكا

شارك المطرب حمزة نمرة جمهوره بروفات حفلاته الغنائية الذي يحييها الفترة الحالية بالولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية احتفالا بألبومه الغنائي الجديد “رايق” والذي طرحه خلال الفترة الماضية.

حيث نشر نمرة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” مقطع فيديو ظهر فيه داخل الاستوديو برفقة فرقته الموسيقية اثناء اجراء البروفات لحفلاته الغنائية وعلق عليها قائلا: “بروڤات لجولة ألبوم رايق”.

أوشكت أغنية النجم حمزة نمرة الجديدة “يا سفينة” على تحقيق أول مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهي آخر أغنيات ألبومه الجديد رايق.

وكان كشف حمزة نمرة منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح آخر أغنيات ألبومه الجديد رايق، والتي تحمل عنوان يا سفينة، قائلا: “آخر أغنية في ألبوم رايق يا سفينة دلوقتي على اليوتيوب و كل المنصات الموسيقية”.

وكان تصدر النجم حمزة نمرة تريند رقم 2 على موقع يوتيوب بأغنيته الجديدة “مرايات" التي طرحها أمس وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وحققت الأغنية 500 ألف مشاهدة على يوتيوب، وسط اشادات من متابعيه وجمهوره الكبير.

وتقول كلماتها:" «مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات، وسنين جوّه صورة، وشريط ذكريات، وشكلك الملخبط، وعقلك لما خطط، يتنطط قلبك يزقطط، لما قالتلك حبيبي، أحلامك مش مقاسك، لأ دي أكبر نمرتين تلاتة، ماشي وانت مش خايف كالعادة، مجنون معجون بمية العفاريت محبوس، مستنني لحظة حظ ينفتح فيها الفانوس، أيام ما كنت تقدر، وتعدي ليلة كاملة، من غير ما تشوف كابوس، مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات».

وكان تصدر النجم حمزة نمرة تريند اليوتيوب، بكليب أغنيته الجديدة “عالم كدابة” من ألبومه الجديد “رايق”، والذي طرحه على موقع الفيديوهات الشهير والمنصات السمعية.

نجحت أغنية “عالم كدابة” للفنان حمزة نمرة فى تحقيق 450 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد 18 ساعة من طرحها عبر المنصات السمعية والإلكترونية.

حمزة نمرة

أغنية عالم كدابة، من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي، توزيع وميكساج عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، صولو أورج محمود شاهي، ربابة أمير سرور.

وكانت استطاعت أغنية “مش سليم” للفنان حمزة نمرة أن تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب، وذلك منذ طرحها.

من ناحية أخري، نجحت أغنية “لعله خير” للفنان حمزة نمرة، فى تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب محققة مليون و200 ألف مشاهدة.

أغنية لعله خير، من ألحان حمزة نمرة والتي تعاون من خلالها مع الشاعر والكاتب عمر طاهر، توزيع وميكساج كريم عبد الوهاب، جيتار مصطفى أصلان، تنفيذ وتريات أحمد عاطف.

كلمات أغنية لعله خير للفنان حمزة نمرة

النجوم مرصوصة كده رصة أبهة

واللي كان حازز في قلبي خلاص انتهى

فرصة سعيدة أيها الليل

اللي جي الضلمة بتبروز ساعات في القلب ضي

ولعله خيريا نجوم بترقص في السما لعله خير

سكر خفيف الشاي عملته وجيت

وقلت بس ياريت الدنيا تسمعني

ورا الإزاز واقف موارب شيش

ومن الليلة دي مفيش قوة هتمنعني

قال القمر قرب هنا أسهر معاك

عندي خبر بس إنت رد الباب وراك

ولعله خيرايه اللي عندك يا قمر لعله خير

ياما وقعنا في الطريق ونقوم

لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول

وتخوني خطوة أمشي خطوة كمان

ألقى طريقي يبان أسهل من الأول

بان من بعيد الشمس جاية تقول سلام

يومي الجديد رفرف على جناح الحمام

ولعله خير دي الشمس جاية ف وقتها لعله خير

وكانت استطاعت أغنية “أنا الطيب” للفنان حمزة نمرة، أن تحقق أكثر من مليون و300 ألف جنيه مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالاضافة للمنصات السمعية والإلكترونية، وذلك منذ طرحها مساء الأربعاء الماضي.

أغنية أنا الطيب، كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع وميكساج عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، أكورديون وربابة محمود شاهي، ناي محمد عاطف.

وكانت حققت أغنية “رياح الحياة" للفنان حمزة نمرة أكثر من مليون مشاهدة وذلك خلال 24 ساعة من طرحها على اليوتيوب.

وكان طرح الفنان حمزة نمرة رابع أغنيات ألبومه الجديد "رياح الحياة" بشكل فيديو كليب مصور، على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية.



بكلمات "تهبي يا رياح الحياة دايما بما لا أشتهيه، واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه"، يلعب حمزة نمرة على وتر العاطفة ويبكي مستمعيه بتوليفة واقعية بين مفهوم التجاوز والتناسي ومحاولة التعايش مع الواقع رغم صدماته ومآسيه مع التخبط بين لحظات الفرح العابرة ومشاعر الحزن والتفاؤل والاكتئاب والأمل المختلطة، في خلطة شعورية تعد العلامة المميزة لكل ألبوم جديد يطلقه حمزة.

رابع محطات ألبومه الجديد “رايق”

ويتغنى حمزة نمرة خلال "رياح الحياة" بألحانه وبكلمات الشاعر محمود فاروق، وتوزيع وميكساج كريم عبد الوهاب، وتعد رابع محطات رحلة ألبومه الجديد "رايق"، الذي قرر خوض تجربة تشويقية مغايرة لإطلاق أغانيه فرادى أسبوعيا، بواقع أغنية أو أغنيتين في تمام السابعة مساء كل يوم أربعاء.

وقال حمزة نمرة عن "رياح الحياة": "من أقرب أغاني الألبوم لقلبي، وكلماتها لمستني وأثرت في، وقررت أن أغنيها دفعة واحدة بدون "كوبليه كورس"، وهي أغنية حقيقية جدا في معانيها ومشاعرها المختلطة".

وتعقب "رياح الحياة" أصداء النجاح الجماهيري واسع المدى لأغنيات "رايق" و"إسكندرية" و"غروب"، التي تم إصدارها خلال الأسبوعين الماضيين، وتمكن خلالها نمرة من تصدر تريندات منصات التواصل الاجتماعي على مدار أيام صدورها.



ويروي حمزة نمرة عطش جمهورها لأغنياته عبر وجبة موسيقية دسمة في مائدة ألبوم "رايق"، الذي يضم في جعبته 13 أغنية، في أحد أطول ألبوماته الغنائية وأول ألبوم صيفي في مسيرته.

وتأتي كلمات أغنيه رياح الحياة لـ حمزه نمرة، كالتالي:

تهبي يا رياح الحياة

ديماً بما لا أشتهيه

واللي السنين مقدماه

غير اللي قلت نفسي فيه

يلاقي قلبي فين دواه

واللي أذاه أقرب ما ليه

ده جرح ببعلّم!

وصعب تسكن الألام

واخرج من اللي فات سليم

وصعب لمّا اروح انام

ما افضلش اراجع القديم

طلع مُكلّف العلام

وخدت درس في الصميم

ولسه بتعلّم

ركز يا قلبي في اللي جاي

وألف شكر للي باع

ما صانش حتى بوء شاي

سلام يا ٣٠٠ وداع

واللي لقانا ما يساعوش

فخانة الوداع تساع

مشاعرنا مش لعبة

ما تتشغلش باللي فات

خليك يا قلبي في المفيد

كبر لأي ذكريات

ركز وبس في الجديد

لازم نقسّم الخانات

بمين قريب ومين بعيد

الحسبة مش صعبة

فرحت م الساعات ساعات

ودقت م الحاجات حاجات

وعشت م السنين سنين

ونابني م اللي فات فتات

وم الحبيب جواب حزين

وأسئلة بلا إجابات

حيرة ورا حيرة

حتى السعادة يوم ويوم

حتى المحبة خد وهات

وكل كوم وكومي كوم

زمن بيرمي إفيهات

وزي عادتي اصوم اصوم

واسد جوعي ذكريات

وافضها سيرة

آخرتها يا زمن عنيد

كله سبق وانا الوحيد

اللي مشيت ورا سراب

واللي بدأت من جديد

الكل شاف اللي وراه

حاسبت انا ع المشاريب

لوحدي كالعادة!

مش باقي غيري في المكان

مش باقي حاجة من اللي كان

مش باقي غير وجع زمان

وهمس ذكرى في الودان

طاوعت حظى لما قال

أصبر لكل شيء أدان

يا حظ ما تأدن!

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