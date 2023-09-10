عاجل
زلزال المغرب صنيعة "هارب" الأمريكي.. معلومات صادمة يرويها باحث بما وراء الطبيعة معركة جديدة بين حسن شاكوش وزوجته والسلاح صور مشينة من غرفة الزوجية.. فيديو
الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد هروب العريس.. أب يتزوج عروسة أبنه (السبب غريب)

عريس
عريس

عروس عرفتها وسائل الإعلام باسم “SA"، من إندونيسيا، تعرضت لصدمة شديدة وغير متوقعة يوم زفافها، وذلك عقب هروب العريس معشوقها الذي جمعته بها علاقة حب قوية لفترة طويلة، جعلها في لحظة من الذهول وكانت لا تدري ما تمر به.

العريس الهارب في إندونيسيا

 

وشهدت إحدى قاعات الزفاف في إندونيسيا، لموقفًا غريبًا، عندما فاجأ عريس عروسه والمدعوين بهروبه خلال حفل الزفاف، وترك عروسه حزينة مصدومة لا تدري ماذا تفعل.

 

وحيرة كبيرة تعرض لها أسره العروسة وجميع الحضور، عقب هروب العريس قبل إنطلاق حفل الزفاف، ولكن تحرك والد العريس الهارب كان به شئ وصفه البعض بـ"الجنون"، حيث إنه قرر الزواج من العروس، خوفًا من أن تضيع تكاليف الحفل هباءً دون أي استفادة منه.

 

ورغم الإهانة الشديدة التي تعرض له والد العروس، بعد هروب عريسها، وحزنهم الشديد لحزن ابنتهم، إلا أنهم وافقوا على زواج ابنتهم من والد العريس.

 

عقب هروب العروس من حفل الزفاف، كان الحل البديل هو زواج والد العريس من العروسة بدلًا عن ابنه، حتى لا يضيع على العائلتين تكاليف الزفاف، والتي تم وصفها بأنها “باهظة” الثمن.

 

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تثير الرعب في المحافظات.. احذروا من "دانيال"

كيف تستعد الدول للأزمات (الزلازل والأعاصير)؟

تكريم 150 حافظًا للقرآن من عائلة واحدة (فيديو)

الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح.. مثيرة للأتربة على بعض المناطق

مناطق تشهد سقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع

العاصفة دانيال.. لماذ سميت بهذا الاسم؟

زلزال المغرب.. الملك محمد السادس الحداد الوطني 3 أيام على أرواح الضحايا

زلزال المغرب.. ملك المغرب يوجه باستحداث لجنة وزارية لإعادة بناء المنازل.. عاجل
الجريدة الورقية