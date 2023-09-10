بعد هروب العريس.. أب يتزوج عروسة أبنه (السبب غريب)

عروس عرفتها وسائل الإعلام باسم “SA"، من إندونيسيا، تعرضت لصدمة شديدة وغير متوقعة يوم زفافها، وذلك عقب هروب العريس معشوقها الذي جمعته بها علاقة حب قوية لفترة طويلة، جعلها في لحظة من الذهول وكانت لا تدري ما تمر به.

العريس الهارب في إندونيسيا

وشهدت إحدى قاعات الزفاف في إندونيسيا، لموقفًا غريبًا، عندما فاجأ عريس عروسه والمدعوين بهروبه خلال حفل الزفاف، وترك عروسه حزينة مصدومة لا تدري ماذا تفعل.

وحيرة كبيرة تعرض لها أسره العروسة وجميع الحضور، عقب هروب العريس قبل إنطلاق حفل الزفاف، ولكن تحرك والد العريس الهارب كان به شئ وصفه البعض بـ"الجنون"، حيث إنه قرر الزواج من العروس، خوفًا من أن تضيع تكاليف الحفل هباءً دون أي استفادة منه.

ورغم الإهانة الشديدة التي تعرض له والد العروس، بعد هروب عريسها، وحزنهم الشديد لحزن ابنتهم، إلا أنهم وافقوا على زواج ابنتهم من والد العريس.

عقب هروب العروس من حفل الزفاف، كان الحل البديل هو زواج والد العريس من العروسة بدلًا عن ابنه، حتى لا يضيع على العائلتين تكاليف الزفاف، والتي تم وصفها بأنها “باهظة” الثمن.